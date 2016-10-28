Российский политолог объяснил, какой цели добиваются Путин и "серый кардинал" Кремля в Украине

Об этом в интервью ONLINE.UA рассказал российский политолог, ученый и публицист Андрей Пионтковский.

"Сказали бы любить Украину — он бы любил. Сказали дестабилизировать — он дестабилизирует. Сурков — дорогой наемник Путина, который уже натворил немало преступлений. Стратегическая цель — не допустить развития Украины по европейской модели. Это важнее какой-то территории или Крыма", - рассказал он.

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По его словам, когда Путин подкупил Януковича, то он не собирался захватывать Крым. А потом он и "Новороссию" хотел захватить.

"Но оказалось, что этого не произойдет по ряду причин, главная — русское население Украины не поддержало. Теперь его задача — заблокировать европейское развитие страны. Хотят соблазнить украинское руководство иллюзией восстановления территориальной целостности. Вот этим Путин с Сурковым занимаются", - заявил Пионтковский.

Ранее в ИС заявили, что к попытке "переворота" в так называемой ЛНР причастен "серый кардинал" Кремля Владислав Сурков.