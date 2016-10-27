Полторак распорядился проверить условия размещения военных из 58-ой бригады в Глухове
18:18, 27 октября 2016Война
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Министр обороны Украины Степан Полторак поручил военной службе правопорядка проверить условия размещения военных 58-й отдельной механизированной бригады в Глухове.
Полторак распорядился проверить условия размещения военных / УНИАН
Об этом сообщили в пресс-службы Министерства обороны.
Также военная служба правопорядка проверяет информацию о проблемах с обеспечением некоторых подразделений в зоне АТО.
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"Тыл Вооруженных сил Украины получил задание в кратчайший срок урегулировать все вопросы, связанные с обеспечением военнослужащих. Прежде всего речь идет о военнослужащих, которые выполняют задачи на Донбассе", – говорится в сообщении.
Как сообщали некоторые СМИ, военнослужащие 58-й отдельной механизированной бригады, которых вывели из района АТО в Глухов (Сумская область), выложили в интернете фотографии неудовлетворительных условий пребывания.
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