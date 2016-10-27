Полторак распорядился проверить условия размещения военных из 58-ой бригады в Глухове

Об этом сообщили в пресс-службы Министерства обороны.

Также военная служба правопорядка проверяет информацию о проблемах с обеспечением некоторых подразделений в зоне АТО.

Читайте такжеНа шахте "Бутовка" возобновились бои - Минобороны

"Тыл Вооруженных сил Украины получил задание в кратчайший срок урегулировать все вопросы, связанные с обеспечением военнослужащих. Прежде всего речь идет о военнослужащих, которые выполняют задачи на Донбассе", – говорится в сообщении.

Как сообщали некоторые СМИ, военнослужащие 58-й отдельной механизированной бригады, которых вывели из района АТО в Глухов (Сумская область), выложили в интернете фотографии неудовлетворительных условий пребывания.