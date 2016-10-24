Боевики за день 25 раз обстреляли позиции сил АТО, горячее всего было под Мариуполем – штаб

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

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Как отмечается в сообщении, на Мариупольском направлении произошло 15 обстрелов. В частности, в районах Гранитного и Гнутового боевики использовали стрелковое оружие, в Красногоровке и Павлополе против сил АТО противник вел огонь из минометов калибра 82мм, а в Широкино и Марьинке – из пулеметов, гранатометов и минометов 120 калибра.

На Донецком направлении оккупанты 8 раз нарушали "режим тишины". Обстрелы в Луганском велись с применением пулеметов, гранатометов различных систем, вооружения БМП, а в Авдеевке, кроме этого, из минометов калибра 120мм.

"На Луганщине оккупанты дважды обстреляли защитников Новоалександровки из минометов калибра 82 мм и гранатометов", - отметили в пресс-центре штаба АТО.