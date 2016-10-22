За сутки боевики 39 раз обстреляли позиции сил АТО: на Луганском направлении в ход пошли "Грады"

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, на Мариупольском направлении зафиксировано 18 провокаций против сил АТО. Укрепление Вооруженных Сил Украины в районах Марьинки и Павлополя оккупанты обстреливали из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия, в Красногоровке и Широкино - из минометов калибра 82мм.

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В Водяном враг вел огонь с использованием ствольной артиллерии 122 калибра и минометов калибра 120 мм.

На Луганском направлении боевики 12 раз нарушали режим прекращения огня. В направлениях Новоалександровки и Станицы Луганской противник обстрелял подразделения сил АТО из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, в Крымском - из вооружения БПМ. По укреплениям украинских воинов в Новозвановцке боевики вели огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм, а в Троицком – из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".

На Донецком направлении произошло 9 обстрелов. В Луганском российско-оккупационные войска применяли против украинских воинов минометы 82 калибра, пулеметы, гранатометы и огонь БМП. В районах Авдеевки, Верхнеторецкого обстрелы продолжались с вооружения танка, минометов 82 и 120 калибров.