Уничтожение "Моторолы": в ГПУ считают, что необходимо открыть дело по факту смерти террориста

Об этом он сообщил в эфире телеканала «112 Украина».

«Если по норме права, так мы обязаны в отношении каждого гражданина Украины и за каждое преступление на территории Украины проводить расследование. Я думаю, было бы уместно зарегистрировать производство по факту смерти этого подонка (Арсения Павлова)», – заявил он.

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«Правоохранительную работу в зоне разграничения (в Донбассе) и военных действий не ведут, там ведут диверсионно-разведывательную и иную работу», – добавил Матиос.

Как сообщал УНИАН, 16 октября в Донецке был уничтожен террорист «Моторола». В Украине его обвиняют в военных преступлениях, в том числе в расстреле пленных.

20 октября представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выяснением обстоятельств гибели «Моторолы» занимаются «соответствующие службы».