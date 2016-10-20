Боевики обстреляли дорожный коридор возле КПВВ "Майорск"

Сегодня около 17.00 боевики обстреляли район рядом с контрольным постом "Майорск". Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

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Обстрел дорожного коридора вел снайпер террористов. Сейчас здесь завершают обустраивать обновленный КПВВ.

Никто из пограничников и путешествующих граждан не пострадал. Из-за снайперского огня противника, чтобы не допустить жертв среди мирного населения, пропуск через линию разграничения временно приостанавливался. Впоследствии его восстановили.