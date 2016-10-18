"Гроші" выясняли, сколько успел украсть во время войны символ "ДНР" "Моторола"

Его смерть вызвала много вопросов и открыла множество тайн.

"Гроші" провели расследование и узнали, чем занимался "Моторола" в Донецке в перерывах между убийством украинцев и интервью российским пропагандистам.

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Зарплата в 350 тысяч российских рублей (150 тысяч гривень) в месяц не могла удовлетворить боевика. Поэтому он грабил донецкие автосалоны. Под его личным руководством десятки иномарок выгнали из салонов и за копейки переправили в Ростов.

Но иномарки быстро кончились. Свою первую сотню тысяч долларов он заработал благодаря простому грабежу. Грабили "своих" - донецких бизнесменов, которые активно поддерживали "русскую весну".