The New York Times: Бомба убила пророссийского командира боевиков в восточной Украине

Об этом пишет Эндрю Крамер в статье "Бомба убила пророссийского командира мятежников в восточной Украине", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Арсен Павлов, командир, известный под псевдонимом Моторола (марка раций), был взорван в лифте своего дома в воскресенье в Донецке, одном из двух городских оплотов мятежников на востоке Украины, сообщили в российских новостях.

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Каждая сторона обвиняет в убийстве другую: украинские чиновники сказали, что российские спецслужбы избавляются от харизматичных, но непредсказуемых прежних лидеров повстанческого движения, а сепаратисты заявляют, то "украинские убийцы" действовали в их тылу.

Павлов – один из последних убитых шести командиров восстания 2014 года, его взорвали далеко от линии фронта. Российское информационное агентство "Интерфакс" цитирует чиновника сепаратистов, он сообщил, что лифт, в котором находился Павлов, взорвали с помощью самодельного взрывного устройства.

Убийство Павлова грозит усугубить конфликт в Украине, самый кровавый в Восточной Европе после балканских войн 1990-х годов. Если насилие усилится, это ухудшит и без того напряженные американо-российские отношения, которые уже пострадали из-за остановленного процесса по установлению мира в Сирии.

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Командир погиб за несколько дней до встречи на высоком уровне, которая запланирована на среду. Ее цель – возобновление мирного процесса с лидерами Франции, Германии, России и Украины - так называемый Нормандский формат. Президент Владимир Путин не подтвердил свое участие в этих переговорах.

Александр Захарченко, лидер одного из сепаратистских движений, "Донецкая Народная Республика", обвинил правительство в Киеве и в понедельник грозил ответить насилием в центральной и западной частях Украины.

"Когда мы придем к вам домой, никакой пощады вам не будет", - сказал он местным СМИ в Донецке. "Ходите и бойтесь".

Хотя на российском государственном телевидении в понедельник Павлова восхваляли как героя, в Москве он отвечал по обвинению в военных преступлениях.

Европейский союз включил Павлова, гражданина России, в санкционный список после того, как в интервью он хвастался убийством 15 украинских солдат, которые были взяты в плен во время боя за донецкий аэропорт.

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Член украинского парламента, Максим Бурбак, сказал в понедельник, что российские агенты могли убить Павлова, чтобы убрать эту проблему и оправдать дестабилизирующие нападения на прозападных политиков на контролируемых правительством территориях Украины.

"Палач и подонок, российский боец Моторола", мертв, сказал Бурбак. "Это заслуженный финал для убийцы и морального чудовища, которое кичилось тем, что убило 15 наших бойцов". Но убийство, добавил он, "может быть использовано как повод для организации террористических актов в Киеве и на других территориях Украины".

Представитель украинских военных, Андрей Лысенко, отрицал причастность и заявил, что убийство помогло ему избежать украинского правосудия – "неизбежного наказания в виде пожизненного заключения".

"Ему просто повезло", - сказал Лысенко.