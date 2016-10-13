Миссия ОБСЕ зафиксировала более 500 взрывов в районе Мариуполя

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляет, что зафиксировала более 500 взрывов в районе Мариуполя.

Об этом говорится в отчете миссии за 12 октября, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

«Специальная мониторинговая миссия зафиксировала больше нарушений режима прекращения огня в Донецкой области в сравнении с предыдущим отчетным периодом», – отметили в миссии.

По данным миссии, наибольшее количество нарушений было сосредоточено в районах к северо-востоку и востоку от Мариуполя, а также в районе Авдеевки и Ясиноватой. Наблюдатели утверждают, что 12 октября в Донецкой области зафиксировали более 550 взрывов, тогда как 11 октября таких взрывов было зафиксировано 355.

Читайте такжеБоевики обстреляли из САУ поселок Водяное, повреждены несколько домов

«Более 500 взрывов было зафиксировано в районах к северо-востоку и востоку от Мариуполя, и 34 взрыва зафиксированы в районе Авдеевки-Ясиноватой», – заявили наблюдатели.

«В Луганской области СММ также зафиксировала больше нарушений режима прекращения огня по сравнению с прошлым отчетным периодом, которые в основном произошли юго-западнее Катериновки», – сказано в отчете.

Так, в Луганской области СММ зафиксировала 18 взрывов по сравнению с 12 взрывами в предыдущий отчетный период.

Читайте такжеМиссия ОБСЕ заявила о невозможности наблюдать за разведением сил из-за плохой видимости ночью и заминирования

Также сказано, что миссия проверяла информацию о гибели гражданских лиц в Красногоровке. В местном морге СММ видела останки женщины (примерно 40-летней), которая была убита в селе. Миссия отмечает, что, согласно информации врача, женщина погибла, потому что попала под гусеничную военную машину.

«Миссия продолжила наблюдать за процессом разведения в Станице Луганской, Золотом и Петровском. СММ была ограничена в свободе перемещения во всех трех районах», – подчеркнули наблюдатели.