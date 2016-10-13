В Пентагоне озвучили вероятный сценарий развития событий на Донбассе, оценили перспективы Путина
Сейчас не следует надеяться на сдвиги вокруг Минских договоренностей. Путин ждет, когда на политическую сцену выйдет новая президентская администрация США.
Об этом в интервью журналу "Країна" заявил старший аналитик по России Минобороны США подполковник Дэвид Джуберг, передает Gazeta.ua.
"Просто уйти с Донбасса для Путина означает признать поражение. Это разрушит его рейтинг в России. Время работает против Кремля. Международные санкции действуют, экономическая ситуация в РФ ухудшается", - рассказал он.
При этом Джуберг озвучил наиболее вероятный сценарий развития событий на Донбассе.
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"Сейчас это – закрытый анклав без денег и работы, зато с оружием и боевиками. Его будущее будет напоминать нечто среднее между Сомали, Сектором Газы и сюжету фильма "Безумный Макс". Разгул преступности, бедность, социальные катастрофы. Некоторое время после завершения боев регион будет существовать полунезависимо. По примеру чеченской Ичкерии после поражения России в 1995-1996 годах. Впоследствии украинские войска восстановят контроль над Донецком и Луганском. Это неизбежно, потому что самостоятельно анклав существовать не может, поддержка России не будет продолжаться вечно", - убежден аналитик.
Ранее экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж озвучил вероятный сценарий боевиков и РФ относительно оккупированного Донбасса. "В частности, это признание боевиков официальной стороной, принятие законодательных актов в отношении этих территорий и проведения выборов под контролем РФ. Это основные условия, которые побуждают их отказываться от дальнейших переговоров относительно трех линий разграничения, тем более широкой группой", - считает он.