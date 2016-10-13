В Пентагоне озвучили вероятный сценарий развития событий на Донбассе, оценили перспективы Путина

Об этом в интервью журналу "Країна" заявил старший аналитик по России Минобороны США подполковник Дэвид Джуберг, передает Gazeta.ua.

"Просто уйти с Донбасса для Путина означает признать поражение. Это разрушит его рейтинг в России. Время работает против Кремля. Международные санкции действуют, экономическая ситуация в РФ ухудшается", - рассказал он.

При этом Джуберг озвучил наиболее вероятный сценарий развития событий на Донбассе.

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"Сейчас это – закрытый анклав без денег и работы, зато с оружием и боевиками. Его будущее будет напоминать нечто среднее между Сомали, Сектором Газы и сюжету фильма "Безумный Макс". Разгул преступности, бедность, социальные катастрофы. Некоторое время после завершения боев регион будет существовать полунезависимо. По примеру чеченской Ичкерии после поражения России в 1995-1996 годах. Впоследствии украинские войска восстановят контроль над Донецком и Луганском. Это неизбежно, потому что самостоятельно анклав существовать не может, поддержка России не будет продолжаться вечно", - убежден аналитик.

Ранее экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж озвучил вероятный сценарий боевиков и РФ относительно оккупированного Донбасса. "В частности, это признание боевиков официальной стороной, принятие законодательных актов в отношении этих территорий и проведения выборов под контролем РФ. Это основные условия, которые побуждают их отказываться от дальнейших переговоров относительно трех линий разграничения, тем более широкой группой", - считает он.