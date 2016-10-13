За сутки оккупанты 36 раз обстреливали силы АТО, эпицентром остается Мариупольское направление

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО.

На Мариупольском направлении зафиксировано 20 обстрелов. В районах Талаковки и Новотроицкого противник вел огонь из минометов калибра 120 миллиметров, а вблизи Водяного и Широкино, кроме минометов, БМП, зенитных установок и стрелкового оружия, противник применил ствольную артиллерию калибра 122 миллиметра. Всего по украинским позициям было выпущено 380 снарядов.

Читайте такжеБоевики срывают соглашение о разведение сил по линии соприкосновения - СЦКК

На Луганском направлении зафиксировано 14 нарушений «режима тишины». Вблизи Новоалександровки укрепления Вооруженных сил Украины подверглись обстрелам из БТРов, пулеметов и гранатометов различных систем, а в Новозвановке — из минометов 82 калибра.

На Донецком направлении боевики дважды обстреливали силы АТО из пулеметов крупного калибра. Это произошло в районах Луганского и Новгородского.