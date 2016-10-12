На Мариупольском направлении все жарче, силы АТО отстреливаются из-за угрозы прорыва

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО.

В частности, на Мариупольском направлении зафиксировано 34 обстрела. Нарушая «режим тишины», противник несколько раз открывал огонь из артиллерии калибра 122 миллиметра и минометов калибра 120 миллиметров по Широкино и Водяному. В направлении Тарамчука, Марьинки, Талаковки и Лебединского боевики использовали минометы 82-го и 120-го калибров. Интенсивность ведения огня оккупантами на этом участке линии разграничения сохранялась днем и ночью.

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На Луганском направлении зафиксировано 7 нарушений «режима тишины». Противник прибегал к вооруженным провокациям в районах Новоалександровки и Новозвановки. Силы АТО были обстреляны из гранатометов, пулеметов, противотанковых ракетных комплексов, стрелкового оружия, а также из минометов одновременно.

На Донецком направлении произошло 3 обстрела. В частности, по защитникам Новгородского зафиксирован огонь снайпера. Также в этом районе противник вел огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. В Авдеевке, кроме указанного оружия боевики использовали также ствольную артиллерию калибра 122 миллиметра.

"С целью удержания занимаемых районов и недопущения прорыва противника на подконтрольные украинской стороне территории силы АТО несколько раз были вынуждены открывать огонь в ответ, при этом используя только пулеметы, гранатометы и стрелковое оружие", - говорится также в сообщении.