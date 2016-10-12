Миссия ОБСЕ заявила о невозможности наблюдать за разведением сил из-за плохой видимости ночью и заминирования

Об этом говорится в заявлении миссии ОБСЕ в социальной сети Facebook.

Как заявили в миссии, наблюдатели настроены осуществлять патрулирование, наблюдение и контроль за выполнением сторонами Рамочного решения о разведении сил в районах неподалёку от Станицы Луганской, Золотого и Петровского-Богдановки и полностью поддерживает усилия сторон по разведению сил. Также в миссии напомнили о том, что некоторая техника и вооруженные силы были отведены от линии соприкосновения в районах отвода.

«Специальная мониторинговая миссия наблюдает за процессом разведения и добивается полного доступа к районам разведения, как это предусмотрено в Рамочном решении Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября. В настоящее время СММ не проводит мобильное наземное патрулирование в ночное время из-за плохой видимости и причин безопасности», - подчеркнули в миссии.

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В частности, как отмечают наблюдатели, мины представляют огромную опасность и их очень трудно заметить в ночное время. «Вооруженные силы и группировки, которые обязаны в соответствии с Рамочным решением убрать или оградить взрывоопасные предметы и обеспечить безопасность и безопасный доступ для СММ в районах разведения, еще не завершили этого в одном из трех (определенных) районов», - заявили в миссии.

Также отмечается, что «Совместный центр по контролю и координации до сих пор не оправдывает ожиданий в обеспечении быстрого реагирования на любые возможные помехи для мониторинговой и контролирующей деятельности СММ, а также в обеспечении защиты и безопасности для наблюдателей ОБСЕ, как это было согласовано в Рамочном решении».

Кроме того, в заявлении миссии напоминается, что СЦКК получило задание, в соответствии с решением Трехсторонней контактной группы по противоминной деятельности, проводить общую координацию работ по разминированию, чего не наблюдалось на одном из трех определенных участков.

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Поэтому миссия отмечает, что, как результат, доступ наблюдателей остается значительно ограниченным на всех трех участках разведения, хотя миссия частично могла проводить мониторинг, в том числе посредством использования минибеспилотников.

«Специальная мониторинговая миссия хотела бы вновь подчеркнуть: ночное время не является предпосылкой для разведения. Присутствие Специальной мониторинговой миссии не гарантирует соблюдения режима прекращения огня», - подчеркнули в миссии.

В этой связи наблюдатели заявили, что все стороны должны следить за отчетами наблюдателей, убрать препятствия для проведения наблюдения и не допускать насилия.

Как заявили в миссии, наблюдатели продолжают осуществлять мониторинг по всей территории Украины. В частности, во вторник 34 патрули ОБСЕ осуществляли наблюдение в контролируемых правительством Украины районах и 35 патрулей - на оккупированной территории Донбасса.

Как сообщал УНИАН, ранее миссия ОБСЕ заявила об ограниченном доступе на всех трех участках разведения сил на Донбассе.