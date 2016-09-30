Дипломат рассказал о решении проблемы российского "ихтамнет" на Донбассе

17:15, 30 сентября 2016
Война
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Украина должна создать отдельный государственный следственный орган для фиксации фактов вооруженной агрессии России против Украины.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины Владимир Василенко.

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"На сегодня в стране не существует четко определенной правовой позиции, которая определяет фиксацию вооруженной агрессии России. Необходим отдельный следственный орган, который бы протоколировал факты агрессии. Это надо делать формально-юридически, в том числе фиксировать преступления против человечности, уничтожение инфраструктуры, суммы причиненных убытков. Этого не делается, к сожалению, и бездействие руководства страны подрывает способность Украины в дальнейшем требовать возмещения ущерба и наказания виновных", – сказал Василенко и заметил, что без юридической фиксации всех последствий Украина не сможет заявлять о каких-то претензиях.

"Этот документ, который будет создан, должен быть доведен до всех членов ООН, чтобы Россия снова не смогла говорить "нас там нет", - подчеркнул дипломат.

Дипломат напомнил, что советская власть в ноябре 1942 года, когда еще не было возможности предсказать, чем закончится война, создала правительственную комиссию, которая занималась определением нанесенного Германией ущерба, которые позже были выдвинуты для уплаты репараций.

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