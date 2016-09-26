На оккупированном Донбассе находится около 700 российских танков - Порошенко

«В оккупированных районах Донбасса находится более 700 российских танков, 1250 артиллерийских систем, более 1000 БТРов и 300 систем залпового огня», - отметил глава государства.

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По его словам, эта огромная армия поддерживается Россией, оккупирует территории и нападает на Украину.

Порошенко также привел пример, когда украинскими военными в августе 2014 года было задержано 22 российских десантника, отвечая на вопрос о том, что россияне, включая президента России, часто говорят, что «их нет на востоке Украины».

«Мы показали их всему миру. Их родители просили меня как президента о помиловании и возвращении их. В конце дня, когда мы показали их танки, их удостоверения, их униформу, российское руководство заявило, что они потерялись», - сказал президент.

При этом глава государства подчеркнул, что эти лица не просто «потерялись». Они прошли вглубь территории Украины на 72 километра, убивали украинских солдат и мирное население, осуществляя наступательную операцию. Такие действия Порошенко считает агрессией.

Он подчеркнул, что эти данные подтверждены свидетельством российских военных в суде.