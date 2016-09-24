Боевики нарушили "тишину" в АТО выстрелами из зениток и минометов

Как сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook, в частности, на Донецком направлении зафиксировано 13 обстрелов. Оккупанты вели огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия в районе Авдеевки, Зайцево, Новоселовки и Верхнеторецкого.

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Кроме того, по Авдеевке оккупанты открывали огонь из зенитной установки ЗУ-23-2. А по Верхнеторецкому огонь вел снайпер. Также по Зайцево и Новоселовке Второй оккупанты открывали огонь из миномета 120-го и 82-го калибра.

На Мариупольском направлении зафиксировано 11 нарушений “режима тишины”. В районе Марьинки, Павлополя, Водяного, Старогнатовки, Талаковки и Станицы Луганской боевики вели беспокоящий огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Также в районе Павлополя противник применил снайперскую группу.

На Луганском направлении зафиксировано 4 нарушения “режима тишины”. Противник прибегал к вооруженным провокациям в районе Новозвановки и Новоалександровки, открыв огонь из миномета 82-го калибра, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов и стрелкового оружия.

В зоне проведения АТО за сутки зафиксировано пролет 3 БПЛА.

Несмотря на провокации, Вооруженные Силы Украины неуклонно придерживаются Минских договоренностей.