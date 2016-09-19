Военные Сил спецопераций отработали десантирование с Ми-8 в условный тыл противника (видео)
13:59, 19 сентября 2016Война
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Военнослужащие Сил специальных операций ВСУ провели десантирование групп в условный тыл противника с вертолета Ми-8.
Это произошло в зоне проведения АТО, говорится на YouTube-канале "Военного телевидения Украины".
Напомним, 26 июля Порошенко подписал закон о Силах спецопераций ВСУ.
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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот закон 7 июля.
Документом определены правовой статус и меры, к которым могут привлекаться Силы специальных операций. Законом внесены изменения в 8 действующих законов, касающихся Вооруженных сил, обороны, борьбы с терроризмом, разведывательных органов, порядке направления подразделений ВСУ в другие государства, взаимодействия с военно-гражданскими администрациями.
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