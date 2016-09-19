Военные Сил спецопераций отработали десантирование с Ми-8 в условный тыл противника (видео)

Это произошло в зоне проведения АТО, говорится на YouTube-канале "Военного телевидения Украины".

Напомним, 26 июля Порошенко подписал закон о Силах спецопераций ВСУ.

Читайте такжеСпецназовцы ВСУ проводят тактико-специальные учения в зоне АТО (фоторепортаж)

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот закон 7 июля.

Документом определены правовой статус и меры, к которым могут привлекаться Силы специальных операций. Законом внесены изменения в 8 действующих законов, касающихся Вооруженных сил, обороны, борьбы с терроризмом, разведывательных органов, порядке направления подразделений ВСУ в другие государства, взаимодействия с военно-гражданскими администрациями.