Порошенко поздравил воинов с Днем Сил специальных операций ВСУ

"Силы специальных операций - гордость Вооруженных сил Украины. Поздравляю воинов!", - написал глава государства в своем "Tвиттере".

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Сегодня, 29 июля, в Украине впервые отмечается День Сил специальных операций ВСУ. Соответствующий Указ президент подписал 26 июля этого года.

По мнению главы государства, учреждение такого Дня будет способствовать дальнейшему развитию национальных военных традиций, военно-патриотического воспитания молодежи, ее готовности к защите Родины.

"Украинский спецназ не только имеет свой закон, но теперь и свой День", - подчеркнул Порошенко.

Ранее глава государства подписал закон о правовом статусе Сил специальных операций ВСУ. Закон определяет правовой статус и применение Сил специальных операций самостоятельно или во взаимодействии с другими видами ВСУ для специальных операций по созданию благоприятных условий для успешного проведения военно-политических, экономических и других мероприятий в интересах национальной безопасности в сфере обороны государства.