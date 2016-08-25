Боевики обстреляли КПВВ "Марьинка", люди эвакуированы

Об этом на своей странице в Facebook сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы - пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

По его словам, около 19:30 со стороны временно неподконтрольного поселка Александровка оккупанты обстреляли КПВВ "Марьинка", используя 80-мм минометы.

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По его словам, боевики выпустили более 10 снарядов, которые легли в нескольких десятках метров от служебных помещений.

"В это время на КПВВ еще находились люди. Пограничники вынуждены были их эвакуировать и приостановить пропуск лиц и транспортных средств", - добавил Слободян.

Он подчеркнул, что это уже не первый случай, когда боевики обстреливают позиции украинских силовиков возле КПВВ в то время, когда еще не завершился пропуск.