С завтрашнего дня пункты пропуска на линии разграничения переходят на осенний график работы
Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе переходят на сокращенный осенний график работы, теперь пересечь линию соприкосновения можно будет с 7.00 до 18.30.
КПВВ в районе проведения АТО из соображений безопасности переходят на осенний график работы. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
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С 1 сентября пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться в новых временных рамках, с 7.00 до 18.30. Таким образом время работы КПВВ становится короче.
«Пограничная служба Украины просит граждан учесть данную информацию при планировании поездки и пересечения линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда», - добавили в ведомстве.
Пограничники объяснили, что смена временного режима в первую очередь связана с безопасностью и направлена на обеспечение безопасности жизни мирного населения, которое пересекает линию разграничения, поскольку светлое время суток сокращается, а в темное время повышается риск обстрелов со стороны российских наемников.