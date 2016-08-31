С завтрашнего дня пункты пропуска на линии разграничения переходят на осенний график работы

КПВВ в районе проведения АТО из соображений безопасности переходят на осенний график работы. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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С 1 сентября пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться в новых временных рамках, с 7.00 до 18.30. Таким образом время работы КПВВ становится короче.

«Пограничная служба Украины просит граждан учесть данную информацию при планировании поездки и пересечения линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда», - добавили в ведомстве.

Пограничники объяснили, что смена временного режима в первую очередь связана с безопасностью и направлена на обеспечение безопасности жизни мирного населения, которое пересекает линию разграничения, поскольку светлое время суток сокращается, а в темное время повышается риск обстрелов со стороны российских наемников.