Forbes: Российские боевые медали опровергают заявления Путина о том, что в Украине нет войск РФ

Об этом пишет Пол Родерик Грегори в статье "Российские боевые медали опровергают заявления Путина о том, что в Украине нет российских войск", опубликованной на сайте издания Forbes.

Нет никаких сомнений в том, что российские войска воевали и продолжают воевать в Украине, несмотря на утверждения Путина о том, что там нет "ни единого российского солдата". Общественная организация "Груз 200" публикует имена, фотографии, адреса и военные записи 167 "убитых" и 187 "пропавших без вести в бою" солдат регулярных войск, а также 305 "убитых" и 796 "пропавших без вести в бою" наёмниках. После артиллерийских и танковых сражений в Украине остались неидентифицируемые части тел. Большинство пропавших без вести в бою, на самом деле, являются убитыми в бою. Данные "Груз 200" занижены, поскольку семьи погибших солдат рискуют потерять пособия, если будут говорить об этом. Комитет солдатских матерей собирает информацию у скорбящих семей, и сейчас располагает данными о примерно 3500 убитых в бою солдат. Молодые российские солдаты в Украине регулярно размещают свои фотографии в сети ВКонтакте (российская версия Facebook) и называют свои подразделения. Если завсегдатай ВКонтакте замолкает – это признак еще одной смерти в бою. У нас не будет доступа к авторитетным данным о смертях российских солдат в Украине до тех пор, пока Путин скрывает такие потери как государственную тайну.

Есть и другие источники. Украинская разведка недавно опубликовала имена, звания, а также фотографии пятидесяти российских офицеров руководящих российскими войсками в восточной Украине. Представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщают о присутствии российских войск на Донбассе на протяжении более двух лет.

У Путина нет другого выбора, кроме как отрицать присутствие российских войск в Украине. Согласно рассказам Кремля, Россия – лишь заинтересованный наблюдатель в "гражданской войне" в Украине, в которой отважные "сепаратисты" или "повстанцы" защищают свои дома от бешеных неонацистских украинских националистов. Россия не находится в состоянии войны с Украиной; как же там могут быть российские солдаты, если Россия не ведет никаких боевых действий на территории Украины? Но Путин утверждает, что Россия не может запретить своим патриотам добровольно предложить руку помощи своим братьям в Новороссии. Да, есть российские граждане, которые воюют в Украине, но они не имеют ничего общего с Россией и ее вооруженными силами.

Английская НПО Bellingcat постоянно была занозой в рассказе Путина об Украине. Используя открытые источники, Bellingcat показали, что MH17 был сбит ракетной установкой "Бук" под управлением российских солдат, которые бежали обратно на базу в России после того, как осознали, что сбили гражданский самолет.

В своем недавнем докладе Bellingcat развенчали миф, о котором часто говорит Путин: "никаких боевых действий = никаких русских солдат". Bellingcat доказывает, что тысячи российских солдат были удостоены высших наград Российской Федерации за отвагу/отличия в бою в то время, когда единственная горячая война проходила в Украине. Если Россия не ведет боевых действий на территории Украины, то почему она награждает своих военнослужащих высшими наградами за отвагу в бою? (Операции России в Сирии не начинались до сентября 2015 года, а затем страна не задействовала наземных войск).

Bellingcat собрал изображения медалей и даты наград, размещенных в социальных медиа гордыми получателями. Поскольку на российских медалях выгравировано совокупное количество медалей на момент награждения, система нумерации показывает количество медалей между двумя датами награждения. Сопроводительные числа показывают, что награды за отличия в боевых действиях вручены Министерством обороны РФ в период с июля 2014 года по февраль 2016 года. Это совпадает с известными военными операциями и "перемирием" Минск-2.

Данные о наградах за отличия в боевых действиях совпадают с российскими военными операциями в Украине. В первые дни конфликта на Донбассе (весна 2014), военачальники и гражданские администраторы по заданию Москвы боролись с неорганизованной украинской армией в значительной степени с помощью оплаченных "добровольцев". Когда летом 2014 года украинские силы окружили управляемых Россией наемников, Россия ввела регулярные войска, которые разгромили украинские силы в боях в Донецком аэропорту (сентябрь 2014-январь 2015) и в Иловайске (с августа по сентябрь 2014 года). Зимнее наступление России завершилось кровавой расправой с украинскими войсками, попавшими в котел в Дебальцево (январь 2015). Эти поражения от рук регулярных российских подразделений заставили Украину пойти на невыгодное соглашение Минск-2 в феврале 2015 года. Более чем через полтора года, бои продолжаются вдоль зоны "прекращения огня", растет количество жертв, граница остается под контролем России, наград за отличия в бою гораздо меньше.

Анализ Bellingcat показывает 4.300 медалей "За отличие в бою", врученных с 11 июля 2014 года по февраль 2016 года. Число возрастает до десятка тысяч, если учитывать все четыре медали за храбрость в бою. (Чечня и Грузия не играют роли в этот период, только Украина). Мы не знаем, какое количество российских солдат, служивших в Украине в регулярных войсках, получили боевые медали. Если один из пяти, то в Украине служили 50 000 российских регулярных войск в то или иное время, за период с июля 2014 года по февраль 2016 года.

Bellingcat перехитрил российских военных с подсчетом их медалей. По-видимому, командиры теперь запретили получателям размещать фотографии своих наград. До чего же странная страна, которая запрещает своим "героям" показывать награды, которые сама же им вручила!

Думающие люди могут спросить: зачем возиться с еще одним доказательством того, что Путин солгал о присутствии российских войск на территории Украины. Ответ на этот вопрос должен быть очевиден для всех, кроме дураков. Украинские военные определенно понимают, что с ними воевали регулярные российские подразделения, начиная с июля 2014 года, что привело к кровавой бойне в Дебальцево. Российские генералы армии и разведки были убиты на поле боя, и такие случаи смертей не остаются незамеченными. Солдаты регулярных российских войск были захвачены в плен. Ложь Путина очевидна, так зачем прилагать усилия, чтобы развенчать ее?

Вот четыре причины, которые показывают, почему важно развенчать ложь Путина о том, что "в Украине нет ни одного российского солдата":

Первая: большинство россиян этому верят

Россияне признают, что российские граждане воюют в Украине, но верят рассказам Путина о том, что они являются добровольцами или наемниками. Для граждан России это важное различие: добровольцы и наемники сами решили подвергнуть себя опасности; следовательно, их смерти или увечия – это вопрос личного выбора. Совсем другое дело, если в Украине без всякой видимой причины воюют и гибнут молодые призывники.

Вторая: российские солдаты = российское вторжение

С помощью рассказов об "отсутствии российских солдат" в Украине, Кремлю удавалось диктовать терминологию русско-украинской войны. Западные средства массовой информации называют украинский конфликт "гражданской войной". Бойцы российской стороны – "сепаратисты", "повстанцы" или "ополченцы", - термины, которые описывают бойцов, сознательно борющихся за то, во что верят. Эти термины часто смягчаются добавлением фразы "поддерживаемые Россией", но лингвистический ущерб уже нанесен. Мы редко встречаем выражения, вроде "российские войска воюют в Украине" или "сепаратисты под командованием и со снабжением российских офицеров и агентов разведки".

Третья: рассказы о "гражданской войне" ставят сепаратистов на один уровень с Киевом

Вымысел о том, что украинская армия либо потерпела поражение, либо была загнана в тупик "сепаратистами" предоставляет противникам Украины независимый политический статус стороны, достойной места за столом. Терминология российско-украинской войны лежит в основе будущего мирного соглашения. Будет ли это федерализация Путина, которая даст "сепаратистам" право вето в украинской политике? Или это будет децентрализация Украины, которая сохранит Украину унитарным государством, но предоставит регионам больше автономии в вопросах местного самоуправления?

Четвертая: Отрицание дает Западу повод для бездействия

Пустые слова Кремля, которые бросают тень сомнения на правду, предоставляют неорганизованному, робкому, и даже трусливому Западу повод для бездействия. Все мы знаем, что российская ракета сбила самолет MH17, и что на востоке Украины есть регулярные российские войска, но до тех пор, пока существует один шанс на тысячу, что есть другое объяснение, у нас есть основания держаться в стороне. В конце концов, разве Россия не "великая нация?" Не должны ли мы слушать их объяснения, независимо от того, насколько они сумасшедшие?

Мира не будет, пока мы не начнем называть рассказы России тем, чем они являются, – ложью. Тем временем, слова, которые мы используем, очень важны для определения возможного исхода, и развенчание лжи Путина остается полезной деятельностью.