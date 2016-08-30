Россия прижала шланг: боевики начали ощущать дефицит топлива - разведка

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины на странице в Facebook.

Отмечается. что были зафиксированы очередные факты поставки вооружения, военной техники и боеприпасов с территории РФ: к н.п. Макеевка перемещено 17 грузовых автомобилей "Урал" с боеприпасами; для подразделений 7 омсбр 2 армейского корпуса передано три БТРа (после проведения ремонта), четыре грузовых автомобиля "КамАЗ" и два УАЗ.

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Вместе с тем, отмечается "недостаточный уровень обеспечения подразделений противника горюче-смазочными материалами".

"Установлено, что в подразделениях 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск) 2 АК из-за дефицита топлива возникли проблемы с проведением плановой ротации личного состава на передовых позициях", - говорится в сообщении.

В то же время, отметили в управлении разведки, украинской стороной представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ была предоставлена информация о наличии минометов и артиллерийских систем калибром свыше 100 мм в районах Горловки и Макеевки.