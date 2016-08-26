"Точнее аналогов РФ поражают цели": Турчинов рассказал подробности успешного испытания украинских ракет

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, сегодня завершился важный и масштабный этап огневых испытаний ракет украинского производства в соответствии с заданиями программы, утвержденной Советом национальной безопасности и обороны.

По словам Турчинова, который находился на полигоне, где проходили испытания, "все пуски ракет прошли чрезвычайно успешно".

"В отличие от российских аналогов, украинские ракеты - управляемые, и именно поэтому более эффективно и точно поражают цели, что было доказано во время испытаний", - подчеркнул Турчинов.

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Вместе с тем, секретарь СНБО сообщил, что, кроме пусков ракет, сегодня состоялось "тестирование системы управления реактивной системы залпового огня, созданной украинскими производителями, которая обеспечивает качественное управление огнем и точное наведение ракеты на цель".

"Сегодняшние успешные пуски ракет наши ученые, конструкторы и производители посвятили двадцатипятилетнему юбилею Независимости Украины", - заявил секретарь СНБО.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине успешно провели первый испытательный запуск ракеты нового образца.