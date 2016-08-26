"Пастор одобряет!": Украина успешно испытала новую ракету (фото)
14:48, 26 августа 2016Война
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В Украине успешно провели первый испытательный пуск ракеты нового образца.
Украина провела пуск ракеты нового образца / facebook.com/yuri.biriukov
Об этом на своей странице в Facebook сообщил внештатный советник главы государства Юрий Бирюков.
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"Пастор одобряет! Только что был проведен первый пуск новой ракеты. Успешный. Точный", - отметил он.
Напомним, в конце апреля Украина успешно испытала ракету тактического назначения.
В СНБО отметили, что данные испытания ракеты тактического назначения подтверждают возможность украинской оборонной промышленности развиваться.
При пуске ракеты присутствовал секретарь СНБО Александр Турчинов / facebook.com/yuri.biriukov
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