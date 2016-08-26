"Пастор одобряет!": Украина успешно испытала новую ракету (фото)

14:48, 26 августа 2016
Война
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В Украине успешно провели первый испытательный пуск ракеты нового образца.

ракета, Турчинов / facebook.com/yuri.biriukov

Об этом на своей странице в Facebook сообщил внештатный советник главы государства Юрий Бирюков.

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"Пастор одобряет! Только что был проведен первый пуск новой ракеты. Успешный. Точный", - отметил он.

Напомним, в конце апреля Украина успешно испытала ракету тактического назначения.

В СНБО отметили, что данные испытания ракеты тактического назначения подтверждают возможность украинской оборонной промышленности развиваться.

ракета, Турчинов / facebook.com/yuri.biriukov

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