Die Presse: Забытая война на востоке Украины

Об этом пишет Ютта Зоммербауэр в статье "Забытая война на востоке Украины", опубликованной на сайте газеты Die Presse.

Потерпевшие войны, несколько людей, собравшихся в бомбоубежище на окраине восточноукраинского города Донецка. Они спят на деревянных досках, готовят еду на переносной электроплите. Здесь, в душном подвале, они выживают и ждут. Они не знают, сколько еще придется ждать. "О нас забыли", - сетует женщина с короткой стрижкой, она обута в неуклюжие кожаные туфли. Она не решается вернуться в свою квартиру, даже, несмотря на то, что обстрелов в Петровском районе почти не слышно. У нее нет денег, необходимых для восстановления частично разрушенной квартиры. Пенсии хватает только, чтобы выжить.

Многих на Донбассе постигла та же участь, что и пенсионерку из Донецка. Несмотря на заключенное соглашение о прекращении огня, в зоне конфликта ежедневно гибнут люди. Но в средствах массовой информации сообщения о конфликте между украинской армией и поддерживаемыми Россией сепаратистами появляются очень редко. Только в таких случаях, как например, в прошлую субботу, когда был взорван автомобиль лидера луганских сепаратистов Игоря Плотницкого. Плотницкий получил травмы, но выжил.

Преступление и наказание

В то время как в Луганске и России утверждали, что за нападением стоит Киев, в Украине это интерпретировали как возможный предлог для наступления противника. Примерно также обстоит ситуация с гораздо более опасным инцидентом в Крыму. Российская разведка утверждает, что группа диверсантов планировала нападения на туристическую инфраструктуру от имени Министерства обороны. Двое служащих российских сил безопасности были убиты в перестрелках. Президент России Владимир Путин пригрозил украинским властям, что не допустит, чтобы их смерти остались безнаказанными. Киев все отрицает и считает, что такие действия служат предлогом для российского наступления на востоке.

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Обвинения и слухи, вместо благоразумия и объяснений. Это опасная смесь, возникающая на войне; с ее помощью не решить существующий конфликт на востоке Украины.

Интенсивность боевых действий на Донбассе в последнее время возросла, и поскольку перестрелки происходят в населенных районах, растет и число жертв. В своем недавнем докладе ООН сообщает, что в июне 2016 года число жертв среди гражданского населения выросло почти в два раза, по сравнению с предыдущим месяцем: 12 человек погибли, 57 получили ранения. В июле было 73 жертвы среди гражданского населения, восемь погибших и 65 раненых – самый высокий показатель с августа 2015 года. Спустя два года после начала вооруженного конфликта, люди приспособились к постоянно нестабильному положению между войной и миром – особенно жители населенных пунктов вдоль 500-километровой линии фронта, которые могут рассчитывать только на себя.

Сразу после крымского инцидента Путин заявил, что в такой ситуации встреча представителей России, Украины, Франции и Германии "бесполезна". На следующий день МИД России направил разъясняющие коммюнике, в котором была установлена связь между Крымом и Донбассом. Россия заявила, что Запад должен, наконец, заставить своих "украинских протеже" прекратить постоянные провокации и выполнить свои обязательства согласно Минским договоренностям по политическому урегулированию конфликта в Украине. "Одним словом, Запад должен "оказать давление" на Киев. Такой урок, который следует извлечь из крымского инцидента?

На Западе и без того растет разочарование по поводу отсутствия прогресса по Минскому соглашению. Это факт. В идеальном мире Россия должна была бы оказать давление на сепаратистов, а Запад повлиял бы на Киев. Но только не в этой ситуации. Слишком сильное сопротивление с обеих сторон. С февраля 2015 года рабочая группа на регулярных встречах ищет решение. Но ни один из 13 пунктов Минского соглашения пока не был реализован в полном объеме: по-прежнему используется оружие, которое давно должно было быть отведено. Обмен заключенными не продвигается. Отсутствует прогресс в таких сложных политических вопросах, как, например, местные выборы на оккупированных повстанцами территориях.

В Украине снизилась готовность к реализации Минских договоренностей. Правительство затягивает процесс. Все чаще находят отклик голоса, призывающие к полному отделению сепаратистских регионов. Москва, в свою очередь, не заинтересована в разрешении конфликта. И президент России Владимир Путин по-прежнему делает вид, будто не имеет никакого влияния на сепаратистов. Но ни для кого не секрет, что Россия провозит контрабандой оружие и солдат через границу в народные республики. Эти районы почти полностью зависят от российского государства. "Лучше худшее решение" для противоборствующих сторон – заморозить конфликт, написала в своем недавнем докладе Международная кризисная группа в Брюсселе. Но, похоже, сейчас отсутствует даже необходимая для этого готовность к относительному миру.

Ежедневный риск

Александр Хуг знает о ежедневных рисках в зоне конфликта. Швейцарец – заместитель главы Специальной миссии по наблюдению Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 590 невооруженных наблюдателей в зоне конфликта контролируют соблюдение Минского соглашения, которое должно гарантировать прекращение огня. В течение нескольких месяцев Хуг видит, как увеличивается количество инцидентов с его наблюдателями. В прошлом швейцарец ясно дал понять, что большую часть нарушений совершают сепаратисты.

Но в подконтрольных Украине районах также случаются инциденты. На прошлой неделе на контрольно-пропускном пункте украинской армии к наблюдателям подошел человек, без знаков различия на форме, направил на них свое оружие и угрожал им. "Мы не пойдем на такой риск", - сказал Хуг на своей еженедельной пресс-конференции. Хуг знает, что подобный инцидент может повториться в любой момент.