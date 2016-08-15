За минувшие сутки в зоне АТО ранен один военный

13:15, 15 августа 2016
Война
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На протяжении минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции ранен один украинский военнослужащий.

Пресс-центр штаба АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

“За прошедшие сутки ни один украинский военный не погиб, однако один получил ранения”, - сказал он.

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По словам Мотузяника, это произошло в Авдеевской промзоне.

Сейчас раненый военнослужащий находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Напомним, за минувшие сутки российские оккупационные войска 64 раза открывали огонь, из них 59 - по подразделениям сил АТО.

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