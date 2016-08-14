Немецкие политики высказываются за предоставление Украине оборонного вооружения – СМИ

В пользу предоставления Украине средств разведки и оружия оборонного характера высказались представители правящей в Германии партии Христианско-демократический союз. Об этом говорится в материале газеты Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) в воскресенье, 14 августа. Его цитирует Deutsche Welle.

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"Речь идет об обеспечении правомерной обороны исключительно на бесспорно украинской территории и, прежде всего, для того, чтобы предотвратить дальнейшему продвижению солдат и проплаченных сепаратистов с российским оружием", - сказал депутат Европарламента Михаэль Галер.

Также предоставление вооружений оборонительного характера поддержал и его коллега по партии и председатель комитета иностранных дел Европарламента Эльмар Брок. Однако он отметил, что нужно, "чтобы Россия не могла использовать для нарушения минских договоренностей". По мнению Брока, при всех своих недостатков, минские соглашения помочь ограничить масштабы конфликта.

При этом Брок настаивает, что санкции против России "ни в коем случае нельзя ослаблять или отменять", поскольку данные ОБСЕ указывают на значительно большее количество нарушений режима прекращения огня со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов, чем со стороны украинских военных. В газете указывают, что в период с 16 апреля по 31 июля украинская артиллерия осуществила 520 обстрелов. Сепаратисты - 850. Нарушений относительно наличия тяжелых вооружений вблизи линии разграничения также больше со стороны сепаратистов (1100), чем со стороны Украины (340).

Против предоставления оружия высказываются немецкие социал-демократы. Представитель младшего партнера в коалиции, Социал-демократической партии (СДПГ), член комитета Бундестага по вопросам обороны Фриц Фельґентрой против предоставления оружия Киеву: "Вооружение Украины представляется не очень целесообразным. При запущенной таким образом спирали (эскалации противостояния - ред.) Украина несмотря на всю поддержку все равно будет отставать". Зато Фельґентрой призывает ЕС не исключать усиления санкций против России и разработать конкретные предложения для этого.

В МИД ФРГ, которое возглавляет член СДПГ Франк-Вальтер Штайнмайер, также исключают поставки оружия Украине. В ведомстве заявили FAS, что предоставление даже оборонительных вооружений "не принадлежит к подходу министра иностранных дел до решения украинского конфликта".