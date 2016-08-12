С начала суток боевики совершили 19 обстрелов позиций украинских военных – штаб АТО

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Боевая активность российских оккупационных войск на украинском Донбассе продолжается, но ситуация вполне контролируемая. С начала суток в районе проведения АТО зафиксировано 19 вражеских обстрелов позиций наших войск», - говорится в сообщении.

Читайте такжеПротивник планирует масштабные провокации по всей линии соприкосновения для дискредитации Украины - разведка

В частности, на Мариупольском направлении боевики из минометов калибра 82 мм стреляли по опорным пунктам сил АТО в Красногоровке. Огнем из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российские оккупанты провоцировали на ответ украинских воинов в Водяном, Широкино и Новогригорьевке. Под снайперский огонь попали защитники Широкино, а в Новогригорьевке террористы применили БМП.

На Донецком направлении из 82-мм минометов они открывали огонь по защитникам Невельского, а из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов - по Зайцево и Авдеевке.

Кроме того, сообщает пресс-центр штаба АТО, на Луганщине около двух часов ночи боевики, нарушая Минские договоренности, полчаса вели огонь из тяжелой артиллерии по позициям украинских военных вблизи Новоалександровки, усиливая его огнем 120-мм минометов.

Читайте такжеЗа минувшие сутки в зоне АТО погиб один военный, четверо ранены - Мотузяник

Еще до рассвета на этом направлении были зафиксированы обстрелы украинских позиций недалеко от Новозвановки и Желтого. Там боевики применили крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем. Днем на Луганском направлении сохранялась тишина.