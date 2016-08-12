За минувшие сутки в зоне АТО погиб один военный, четверо ранены - Мотузяник

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий, к сожалению, один украинский военный погиб, еще четверо были ранены", - сказал Мотузяник.

По его словам, вчера наибольшее количество обстрелов было зафиксировано на Мариупольском направлении - 21. На Донецком направлении враг совершил 15 обстрелов, при этом в шести случаях - из тяжелого вооружения. На Луганском направлении было зафиксировано шесть обстрелов.

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Также Мотузяник отметил, что "в последние дни существенного обострения мы не ощущаем, однако количество обстрелов остается на одном уровне".

По его словам, происходит постоянная ротация подразделений боевиков, из России поступает военная техника и боеприпасы для усиления.