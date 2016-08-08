СЦКК задокументировала применение боевиками реактивных пусковых установок

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

В частности, 5 августа наблюдатели украинской стороны СЦКК задокументировали факт применения НЗФ реактивных снарядов. "Об этом свидетельствуют остатки боеприпасов, найденные на месте их падения, в 500 м от юго-западной окраины населенного пункта Богдановка. В частности элементы дюралевых корпусов и доли двигателей", - говорится в сообщении.

Зафиксировано, что снаряды имеют укороченную длину по сравнению с обычными, что является нетипичным для известных боеприпасов РСЗО.

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Взрыватели снарядов установлены на осколочное действие, вследствие чего, вместе с усиленным поражающим действием и получением значительных по размерам участков повреждений поверхности вокруг входного тоннеля от снаряда.

"Украинской стороной СЦКК уже зафиксировано несколько случаев применения НЗФ такого оружия, которое, похоже, снова поставляется "российским военторгом" на Донбасс и активно осваивается боевиками ОРДО. При этом, российские кураторы боевиков, не жалеют для них всего разнообразия реактивных снарядов, производимых российским оборонным предприятием "НПО "Сплав" (г. Тула)", – отмечается в сообщении.