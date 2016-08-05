С начала года армия получила более 10 тысяч образцов вооружения и военной техники
12:41, 05 августа 2016Война
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С начала года Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили более 10 тыс. образцов вооружения и военной техники.
Предприятия поставили в ВСУ более 150 единиц вооружения и военной техники/ telegraf.com.ua
Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Алексей Чернобай на брифинге в Киеве.
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«За минувшую неделю государственные предприятия поставили в ВСУ более 150 единиц вооружения и военной техники. Среди них - тепловизионные приборы, наземные радиолокаторы, радиорелейные станции и автомобили марки «КрАЗ», - отметил он.
Таким образом, по словам пресс-секретаря Минобороны, с начала года на вооружение армии от государственных предприятий поступило уже более 10 тыс. образцов вооружения и военной техники.
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