Боевика, совершившего теракт на блокпосту под Мариуполем, будут судить заочно - ГПУ

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Главной военной прокуратурой ГПУ закончено специальное досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Бобарыкина. Ему инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 3 ст. 258 (террористический акт), ч. 2 ст. 263-1 (незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия или фальсификация, незаконное удаление или изменение ее маркировки, или незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) УК Украины. Подозреваемого объявлен в розыск и судом предоставлено разрешение на его задержание.

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Обвинительный акт в отношении Бобарыкина 1 августа было направлено в суд для рассмотрения по существу по процедуре специального судебного рассмотрения (заочного осуждения).

Максимальная мера наказания за совершение указанных преступлений - пожизненное лишение свободы, добавили в ГПУ.

В Генпрокуратуре напомнили, что 1 ноября 2014 года бывший офицер Вооруженных Сил Украины Захар Бобарикин, являясь участником террористической организации «ДНР», действуя по предварительному сговору с представителями спецслужб РФ и участниками диверсионно-разведывательной группы «Сват» террористической организации «ДНР», незаконно изготовил взрывное устройство, поместил его в автомобиле «ИЖ-2515» и с применением которого 2 ноября совершил теракт в виде взрыва на блокпосту № 4914 сил АТО (г. Мариуполь). В результате теракта погибли двое военнослужащих Национальной гвардии Украины, еще двое человек получили телесные повреждения.