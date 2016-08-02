В Горловке боевики готовятся к широкомасштабному наступлению - ИС

Об этом сообщается в сводке группы «Информационное сопротивление».

Отмечается, что представители «военкомата» боевиков собрали работников местной психиатрической больницы и объявили, что до 8 августа те должны освободить больницу от психически больных, поскольку она будет использована для приема раненых.

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«Одновременно среди боевиков «Горловского гарнизона» распространяется информация о планах проведения с 8 августа широкомасштабной наступательной операции (якобы, как минимум на участке Донецк-Горловка)», - говорится в сообщении.

По данным ИС, в подразделениях «2-го АК ЛНР» фиксируется ряд арестов боевиков младшего командного звена сотрудниками «МГБ ЛНР» по обвинению в «разглашении военной тайны». В частных разговорах активизацию работы «органов безопасности» в частях и подразделениях «2-го АК ЛНР» сами террористы связывают с планами их командования по активизации боевых действий.