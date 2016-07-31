В АП заявили об увеличении в два раза количества обстрелов боевиками позиций украинских военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«На Донецком направлении боевая активность врага снова возросла. По сравнению с сутками ранее количество обстрелов увеличилась почти вдвое и составило 39. Участились случаи применения врагом минометов. Так, количество мин, выпущенных по позициям сил АТО, по подсчетам военных, составило более 220, что является абсолютным рекордом предыдущих 7 дней», - сказал он.

По словам представителя АП, районом наибольшей активности противника остается Авдеевская промзона. На нее приходится треть всех нарушений режима «тишины» со стороны врага на Донецком направлении. Вчера менее чем за час там боевики выпустили по позициям украинских военных более 110 артиллерийских снарядов различного калибра.

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Также, добавил Лысенко, боевые действия средней интенсивности продолжаются на Светлодарской дуге и на северных окраинах Горловки. «В районе Донецкого аэропорта враг вчера активизировался поздно вечером. В частности, уже второй раз за неделю защитники аэропорта попали под артиллерийский огонь в районе поселка Пески», - сказал он.

По его информации, на Мариупольском направлении наибольшая активность врага прослеживалась в Марьинке. «Всего на Мариупольском направлении вчера произошло 25 вражеских обстрелов, что вдвое больше, чем сутками ранее», - отметил Лысенко.

Также, сообщил он, не уменьшает свою боевую активность враг и на Луганском направлении вблизи Попасной. На этом направлении вчера боевики нарушали в целом режим прекращения огня 6 раз.