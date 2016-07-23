В Торецке СБУ задержала четырех боевиков (видео)

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали четырех боевиков одного из незаконных вооруженных формирований т.н. "ЛНР" в городе Торецк Донецкой области.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

По информации правоохранителей, боевики с мая по август 2014 года в составе своей тергруппировки обеспечивали с оружием в руках контрольно-пропускной режим на незаконно установленных блокпостах. В частности, они патрулировали дорогу возле шахты "Святой Матроны Московской" и мост через реку Кривой Торец в селе Щербиновка Донецкой области. Впоследствии, не желая отдавать жизнь за "идеи молодой республики", боевики покинули расположение террористов, сообщили в СБУ.

Четыре боевика были задержаны в Торецке по месту жительства родственников, у которых злоумышленники скрывались от украинского правосудия.

Открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия.