С начала суток в зоне АТО российские оккупанты 27 раз открывали огонь по подразделениям ВСУ - штаб

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает в Facebook.

Согласно сообщению, на Мариупольском направлении из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм минометов противник обстрелял укрепления украинских бойцов в Широкином и трижды - в Старогнатовке.

Читайте такжеЗаместитель командира 53 бригады задержан за продажу боеприпасов в зоне АТО

Кроме того, из минометов калибра 82 мм российские оккупационные войска вели огонь по украинских военных в Талаковке, из гранатометов стреляли по Водяному и Марьинке, а крупнокалиберные пулеметы применили в Широкином. Защитники Широкиного и Марьинки попали под вражеский снайперский огонь.

На Донецком направлении из гранатометов различных систем боевики обстреляли украинские позиции в Новоселовке Второй, Авдеевке, Новгородскому и возле шахты «Бутовка». Также под Луганским боевики задействовали БМП, в Зайцевому и Авдеевке - стрелковое оружие.

На Луганщине с полуночи и в течение дня сохранялась тишина.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки вследствие боевых действий один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения. Эти потери украинские войска понесли в боевом столкновении под Мар'їнкою.