Террористы "ЛНР" провели боевые учения (фото)

Пророссийские наемники использовали более 100 единиц техники, передает ЛІГА.net

Во время учений наемники форсировали водную преграду шириной более полутора километров.

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Местные жители рассказали, что были слышны взрывы в течение нескольких часов. "Техники разной было очень много, гнали ее 2-3 часа, многие люди были просто напуганы", - отметил очевидец Максим.

По его словам, недалеко от оккупированного Красного Луча есть полигон, где чаще всего по ночам проходят учения боевиков.