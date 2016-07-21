Террористы "ЛНР" провели боевые учения (фото)
09:21, 21 июля 2016Война
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Боевики террористической организации ЛНР провели так называемые боевые учения.
Пророссийские наемники использовали более 100 единиц техники, передает ЛІГА.net.
Во время учений наемники форсировали водную преграду шириной более полутора километров.
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Местные жители рассказали, что были слышны взрывы в течение нескольких часов. "Техники разной было очень много, гнали ее 2-3 часа, многие люди были просто напуганы", - отметил очевидец Максим.
По его словам, недалеко от оккупированного Красного Луча есть полигон, где чаще всего по ночам проходят учения боевиков.
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