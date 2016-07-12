За последние шесть суток в зоне АТО погибли 13 украинских военных, 59 ранены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в сессионном зале парламента заявил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.

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"За последние шесть суток Украина потеряла 13 воинов в зоне проведения антитеррористической операции. 59 получили ранения", - сказал депутат.

Он отметил, что наблюдается существенная активизация боевых действий врага. "Нас обстреливают из крупнокалиберной артиллерии", - сообщил Винник.

Напомним, за минувшие сутки в зоне проведения АТО в результате боевых действий погибли двое украинских военных, еще четверо получили ранения.