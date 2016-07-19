Представитель Украины в контактной группе - коллегам из НАТО: Кое-чему надо поучиться и у нас, мы два года воюем

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Марчук сказал на международной конференции «Саммит НАТО в Варшаве - результаты для Украины».

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе обратил внимание, что во Франции менее чем за год произошло три тяжелых теракта, и террористы для этого проводили серьезную подготовку. «Скажите, пожалуйста, если бы это, не приведи Господи, было в Украине. Сколько уже было бы парламентских комиссий, и где был бы председатель Службы безопасности, если бы Служба безопасности «проморгала» три чрезвычайно тяжелых террористических акта?», - заявил Марчук.

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«Спецслужбы Бельгии пропускают также (террористов)... А переворот в стране НАТО, в Турции... Юго-восточный фланг НАТО - самая главная страна. Военный переворот. Я задаю вопрос: а что, спецслужбы никак не могли выявить заблаговременно?», - сказал Марчук, отметив, что есть очевидные признаки предварительной подготовки совершения терактов и военного переворота.

«Не надо кичиться некоторым нашим коллегам из НАТО, а кое-чему надо поучиться и у нас, мы два года воюем», - сказал Марчук.

«Кто в мире имеет опыт войны? Да никто. А в Европе тем более. Да, у нас много проблем и много поражений и т.д., но есть уникальный и колоссальный опыт, которого нет ни у кого в Европе», - сказал Марчук.