Боевики обстреляли Попасную, ранен местный житель
11:49, 19 июля 2016Война
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На подконтрольной Украине территории Луганской области 18 июля в результате обстрела боевиков был ранен местный житель и повреждены два дома.
Боевики обстреляли Попасную / panoramio.com/user/4951514
Как сообщает пресс-служба Главного управления полиции в Луганской области, вчера ночью террористы дважды из стороны Первомайска обстреливали из минометов Попасную.
В результате обстрела поврежден дом по улице Берестовой, ранения получил 61-летний хозяин одного из домов. Мужчина госпитализирован в больницу с диагнозом: осколочное ранение передней брюшной стенки, проникающее ранение брюшной полости.
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Также повреждена крыша дома по улице Пушкина (хозяева прятались в подвале и не пострадали).
Эти факты квалифицированы по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).
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