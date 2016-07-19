Боевики обстреляли Попасную, ранен местный житель

Как сообщает пресс-служба Главного управления полиции в Луганской области, вчера ночью террористы дважды из стороны Первомайска обстреливали из минометов Попасную.

В результате обстрела поврежден дом по улице Берестовой, ранения получил 61-летний хозяин одного из домов. Мужчина госпитализирован в больницу с диагнозом: осколочное ранение передней брюшной стенки, проникающее ранение брюшной полости.

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Также повреждена крыша дома по улице Пушкина (хозяева прятались в подвале и не пострадали).

Эти факты квалифицированы по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).