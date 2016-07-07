Журналист уточнил потери среди украинских военных во время боя под Дебальцево, в котором погиб Слипак

Об этом Бутусов написал на своей странице в Facebook.

"В этом бою погиб доброволец "Правого сектора" Василь Слипак и боец 25-го мотопехотного батальона Анатолий Коваль. К сожалению, это оказались не единственные потери. Пропал без вести боец 54-й мотопехотной бригады Юрий Татарчук", - сообщил журналист.

По его словам, Татарчук добровольно вызвался идти на опасное задание, и проявил себя отлично в бою. Во время отхода штурмовой группы с высоты российские наемники накрыли их минометным огнем. Они почти подошли к нашим позициям, но среди разрывов никто не увидел, где Юрий.

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"Пока о Юрии ничего сказать нельзя. Боевики передали нам по обмену тело военного, которое подлежит сейчас анализу ДНК. Результаты будут позже, примерно через неделю", - пишет Бутусов.

Также один украинский воин, по его словам, в том бою был тяжело ранен, 10 - легко.

Напомним, певец Слипак воевал в составе украинского Добровольческого корпуса "Правый сектор". Он погиб во время атаки со стороны Дебальцево возле поселка Луганское.