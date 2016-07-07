Украинские военные вновь понесли потери на Донбассе: за минувшие сутки двое погибших и шестеро раненых
13:07, 07 июля 2016Война
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За прошедшие сутки в результате боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции двое украинских военнослужащих погибли и еще шестеро получили ранения.
За минувшие сутки в зоне АТО двое украинских военнослужащих погибли / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
«За прошедшие сутки в результате боевых действий двое украинских военнослужащих погибли и еще шестеро получили ранения», - сказал он.
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Как сообщал штаб, российские оккупационные войска продолжают обстреливать позиции сил АТО: за минувшие сутки подтверждено 57 случаев открытия огня.
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