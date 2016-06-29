Погибшего на Донетчине оперного певца Слипака похоронят во Львове

Об этом говорится в сообщении Львовского городского совета.

"Стало известно, что в зоне АТО погиб украинский оперный певец Василий Слипак, который добровольцем пошел на Донбасс и воевал в составе 7-го отдельного батальона ДУК. Община Львова выражает соболезнования семье и близким", - сказано в сообщении.

Отмечается, что певца похоронят во Львове, однако детали похорон будут сообщены дополнительно.

Читайте такжеГибель оперного певца под Донецком: в ДУК "Правый сектор" рассказали новые подробности

Слипак был воспитанником львовской государственной академической мужской хоровой капеллы "Дударик", где был солистом с 1983 по 1994 год.

С 1992 по 1996 год он учился во Львовской национальной музыкальной академии имени Николая Лысенко.

Певец воевал в составе Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор". По сообщениям СМИ, погиб во время атаки со стороны Дебальцево возле поселка Луганское.