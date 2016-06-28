Стали известны подробности захвата в плен восьмерых боевиков "ДНР"

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Юрий Бутусов.

По его словам, разведчики обнаружили в демилитаризованной зоне группу террористов, которые вели огонь по позициям украинских войск в нарушение Минских соглашений.

Военные предложили боевикам сдаться – восемь согласились, а трое открыли огонь. Бойцы АТО вынуждены были стрелять в ответ, и в итоге все трое террористов были убиты.

Читайте такжеСБУ заманила в засаду диверсионную группу боевиков, использовав макет Javelin

В результате боя было захвачено большое количество стрелкового оружия и боеприпасов, поставленных боевикам из Российской федерации. Все пленные и убитые оказались участниками террористической организации "ДНР" и сознательно пытались спровоцировать нарушение режима прекращения огня.

Отмечается, что эта разведывательная операция стала самой успешной для украинских войск в 2016 году, и одна из самых успешных по количеству пленных операций украинских разведчиков. В ней принимали участие разведгруппа 8-го батальона Украинской добровольческой армии под командованием комбата с позывным "Червень" при поддержке бойцов 54-го разведывательного батальона Вооруженных сил Украины.

В Сети также появилось первое фото захваченных в плен сепаратистов. На фото видно, как боевики сидят в машине со связанными руками и мешками на головах.

Как сообщал УНИАН, внефракционный депутат Дмитрий Ярош заявил, что украинские разведчики провели успешную операцию, в ходе которой бойцы АТО взяли в плен восьмерых боевиков.