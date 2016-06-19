Под Красногоровкой силы АТО уничтожили трех боевиков и ранили семерых - Мотузяник

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник, ссылаясь на данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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"Трое погибших и еще пять получили ранения из двух бандформирований так называемой «ДНР» и двух группировок так называемой «ЛНР». Наибольшие потери понесла так называемая "100 отдельная мотострелковая бригада" «ДНР» в результате неудачного штурма позиций сил АТО в районе Красногоровки", - сказал Мотузяник.

Он также отметил, что, по данным ГУР, боевики именно из этого подразделения вчера напали на разведывательное подразделение своего же бандформирования, захватив все оружие, боеприпасы, бронежилеты, продовольствие и горючее.