Мотузяник: силы АТО за минувшие сутки уничтожили 11 боевиков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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«Потери противника за прошедшие сутки: 11 боевиков погибли и 13 получили ранения сразу с 5 бандформирований так называемой «ДНР», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, за сутки террористы совершили 41 обстрел сил АТО на Донбассе.