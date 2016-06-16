Мотузяник: силы АТО за минувшие сутки уничтожили 11 боевиков

14:05, 16 июня 2016
Война
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За минувшие сутки силы АТО уничтожили 11 боевиков.

Українські бійці ліквідували 11 бойовиків / Фото УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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«Потери противника за прошедшие сутки: 11 боевиков погибли и 13 получили ранения сразу с 5 бандформирований так называемой «ДНР», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, за сутки террористы совершили 41 обстрел сил АТО на Донбассе.

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