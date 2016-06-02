Турчинов о ситуации на Донбассе: Россия устроила "черный май"

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает пресс-служба СНБО.

"Май стал для нас "черным", потому что мы в течение месяца понесли самые большие потери за последний год. Мы очень много героев потеряли, многие раненых", - сказал он.

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Турчинов также подчеркнул, что российско-террористические войска активно применяют запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение, в частности, крупнокалиберную артиллерию и системы залпового огня.

"Это не просто увеличение количества обстрелов. Это прицельные обстрелы, которые осуществляются с использованием современных систем наведения и коррекции огня", - сказал секретарь СНБО.

Ранее сегодня Турчинов заявил, что за время проведения антитеррористической операции погибло 177 бойцов Национальной гвардии Украины и 737 были ранены.