На Харьковщине задержали вербовщика "ДНР" (фото)

На Харьковщине сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержали боевика т.н. "ДНР", который прибыл вербовать наемников в незаконные вооруженные формирования.

Об этом сообщает пресс-служба СБ Украины.

Правоохранители установили, что житель Харьковской области в течение августа - октября 2015 года принимал участие в боевых действиях против Вооруженных Сил Украины в составе теругруповання "Восток". В незаконном вооруженном формировании он был снайпером, а также дежурил на блокпостах в районе Авдеевки Донецкой области.

От главарей "Восхода" он получил задание вернуться на Харьковщину для вербовки наемников в террористические группировки. По оперативной информации спецслужбы, боевик получил от одного из местных жителей предварительное согласие перейти на временно оккупированные территории.

Правоохранители задержали вербовщика в одном из населенных пунктов Змиевского района Харьковской области. Во время обыска по месту жительства боевика изъято две гранаты Ф-1 и РГД-5, а также несколько десятков патронов к автомату Калашникова.

Вербовщику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 260 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.