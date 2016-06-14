На Донбассе с начала АТО погиб 2491 военнослужащий - Минобороны
14:37, 14 июня 2016Война
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На Донбассе с начала проведения антитеррористической операции погиб 2491 военнослужащий.
Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Военно-медицинского департамента Министерства обороны Андрей Верба сегодня на брифинге в Киеве.
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"На сегодняшний день санитарные потери - это 8 тыс. 130 военнослужащих; безвозвратных, к сожалению, у нас 2 тыс. 491, за май у нас 29 боевых безвозвратных", - заявил он.
"Всего за период с 2014 года по сегодняшний день отправлено на лечение за границу 203 военнослужащих", - добавил Верба.
Как сообщал УНИАН, с начала лета в АТО погибли пятеро украинских военных, 75 были ранены.
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