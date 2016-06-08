За минувшие сутки в зоне АТО ранены семь военнослужащих - Лысенко
13:12, 08 июня 2016Война
5989 0
За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибших нет.
Фото УНИАН
Об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНИАН.
Читайте такжеБоевики вчера обстреляли Авдеевку, ранен местный житель
Спикер отметил, что за минувшие сутки в зоне проведения АТО погибших нет, однако семеро бойцов получили ранения.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки боевики осуществили в зоне АТО 36 обстрелов украинских позиций. Они использовали стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем, минометы калибра 82 мм, а также запрещенные Минскими договоренностями 120-мм минометы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter