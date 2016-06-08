За минувшие сутки в зоне АТО ранены семь военнослужащих - Лысенко

Об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНИАН.

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Спикер отметил, что за минувшие сутки в зоне проведения АТО погибших нет, однако семеро бойцов получили ранения.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки боевики осуществили в зоне АТО 36 обстрелов украинских позиций. Они использовали стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем, минометы калибра 82 мм, а также запрещенные Минскими договоренностями 120-мм минометы.